Muğla'da Hakaret Hesabına Operasyon

MUĞLA'da, Cumhurbaşkanı ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Sakaraltı Sakarüstü' isimli sanal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere hakaret edildiği gerekçesiyle 13 kişi şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, 19 Ocak'ta Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile cep telefonuna el konuldu.

İLK DALGA OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Keskin ile Cemal Demirtaş tutuklandı, P.B., S.K., S.C.S., H.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine 23 Şubat'ta ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.T., M.G., M.T., S.K., U.K., O.A., H.D. ve S.C.S. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,