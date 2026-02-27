Muğla'da Hakaret Hesabına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Hakaret Hesabına Operasyon

27.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, operasyonlar devam ediyor.

MUĞLA'da, Cumhurbaşkanı ile kamu görevlileri ve siyasilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddia edilen 'Sakaraltı Sakarüstü' adlı sanal medya hesabına yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

'Sakaraltı Sakarüstü' isimli sanal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı, kamu görevlileri ve siyasilere hakaret edildiği gerekçesiyle 13 kişi şikayette bulundu. Şikayetler üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, 19 Ocak'ta Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile cep telefonuna el konuldu.

İLK DALGA OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Keskin ile Cemal Demirtaş tutuklandı, P.B., S.K., S.C.S., H.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine 23 Şubat'ta ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.T., M.G., M.T., S.K., U.K., O.A., H.D. ve S.C.S. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Hakaret Hesabına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çinli iş insanı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
2’si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili mahkeme kararını açıkladı
Eşini mobilya mağazasında darbetti Eşini mobilya mağazasında darbetti

14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 14:48:18. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Hakaret Hesabına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.