Muğla'da Hatıra Fotoğrafı Çektirmek İsterken Denize Düşen 2 Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da Hatıra Fotoğrafı Çektirmek İsterken Denize Düşen 2 Kadın Yaralandı

Muğla\'da Hatıra Fotoğrafı Çektirmek İsterken Denize Düşen 2 Kadın Yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Ancak, dengelerini kaybederek denize düşen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, görevli polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

18.02.2024 18:05
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Muğla'nın Datça ilçesinde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken denize düşen 2 kadın yaralandı.

İlçede düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kordonda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

Bu sırada gruptan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadın, dengelerini kaybederek denize düştü.

Yaralanan kadınlar bölgede bulunan görevli polis ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da Hatıra Fotoğrafı Çektirmek İsterken Denize Düşen 2 Kadın Yaralandı - Son Dakika
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