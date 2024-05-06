Muğla'da hediyelik eşya imalathanesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Muğla'da hediyelik eşya imalathanesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Muğla\'da hediyelik eşya imalathanesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan hediyelik eşya imalathanesi olarak kullanılan evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının, imalat sırasında kullanılan kimyasal maddelerin alev alması sonucu çıktığı düşünülüyor.

06.05.2024 18:25
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, hediyelik eşya üretimi yapılan ev, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hediyelik eşya imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenilen tek katlı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Ortaca ve Dalaman'daki itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının, imalat yapıldığı sırada ham madde olarak kullanılan kimyasal maddelerin alev alması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Ortaca, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da hediyelik eşya imalathanesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

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