Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Seydikemer Kumluova'da Afet Sonrası İnceleme

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kumluova Mahallesi'nde 26 Ocak Pazartesi günü meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına, tarımsal üretim alanlarında, özellikle seralarda zarara yol açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesinde inceleme yaparak, hasar tespiti için çalışmalara başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'nde yaşanan doğal afetin ardından bölgede yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. İncelemeler sonucunda doğal afet kaynaklı tarımsal zararların boyutu belirlenerek kapsamlı bir rapor hazırlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afetin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızla sahaya çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

"Seydikemer ilçemizin Kumluova Mahallesi'nde yaşanan hortum ve fırtına afetinin ilk anından itibaren sahadayız. Seraları zarar gören üreticilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizi derhal bölgeye yönlendirerek hasar tespit çalışmalarını başlattık. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için gerekli tüm teknik, idari ve destekleyici süreçleri kararlılıkla ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürüteceğiz. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, üreticimizin toprağında kalması ve emeğinin karşılığını alabilmesi bizim temel önceliğimizdir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."