Muğla'nın Sosyal Politikaları İçin Yeni Yol Haritası - Son Dakika
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Muğla'nın Sosyal Politikaları İçin Yeni Yol Haritası

23.07.2026 10:42  Güncelleme: 11:15
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Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki MUPA tarafından 13 ilçede bin 537 kişiyle yapılan araştırma, ilçelerin farklı sosyal ve ekonomik kırılganlık profillerini ortaya koydu. Veriler, sosyal destek politikalarının bilimsel temelde ve ihtiyaç odaklı planlanmasını sağladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından kentin 13 ilçesinde gerçekleştirilen sosyal kırılganlık araştırması, sosyal destek ve hizmet politikalarının bilimsel veriler doğrultusunda planlanmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlimizde kırılganlık aynı olmadığı için uygulamamız gereken politikalar da aynı olamaz. İhtiyaçları doğru analiz ederek çözümler üretmek zorundayız" dedi.

MUPA tarafından Muğla'da Çoklu Kırılganlıkların Azaltılması ve Bütünsel Dayanıklılık Politikaları Projesi (MUDAP) kapsamında yürütülen araştırma ile Muğla'da sosyal kırılganlıklar ilk kez ilçe ölçeğinde kapsamlı şekilde analiz edildi. Araştırma sonuçları, ilçelerin farklı sosyal ve ekonomik koşullarını ortaya koyarak yerel yönetim politikalarının ihtiyaç odaklı geliştirilmesine veri temelli bir altyapı sundu.

13 İLÇEDE BİN 537 KİŞİYLE ARAŞTIRMA YAPILDI

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bin 537 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada; geçim sıkıntısı, gıdaya erişim, temel ihtiyaçlar ve sosyal kırılganlık göstergeleri detaylı şekilde incelendi. Elde edilen bulgular, Muğla'nın 13 ilçesinde sosyal ve ekonomik kırılganlıkların farklı düzeylerde yaşandığını ortaya koyarken, ilçelerin ihtiyaçlarının birbirinden farklılaştığını da gösterdi.

SOSYAL DESTEK POLİTİKALARINA BİLİMSEL ZEMİN OLUŞTURDU

Araştırma sonuçları, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek ve hizmet politikalarının ilçe bazında ihtiyaçlara göre planlanmasına önemli katkı sağladı. Veriler sayesinde sosyal desteklerin öncelikli ihtiyaç alanlarına yönlendirilmesi, kaynakların daha etkin kullanılması ve ilçelerin farklı sosyal koşullarına uygun uygulamaların geliştirilmesi için bilimsel ve veri temelli bir planlama altyapısı oluşturuldu.

GEÇİM SIKINTISI VE GIDAYA ERİŞİMDE İLÇE BAZLI FARKLILIKLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Araştırmaya göre, geçim sıkıntısının en yoğun hissedildiği ilçeler Milas yüzde 53,6, Datça yüzde 50 ve Ula yüzde 46,3 olarak belirlendi. Gıdaya erişimde en fazla zorlanılan ilçeler ise Dalaman yüzde 41, Datça yüzde 40 ve Fethiye yüzde 38,3 oldu.

Araştırma sonuçları, her ilçenin kendine özgü sosyal risk profiline sahip olduğunu ortaya koyarken, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve destek mekanizmalarını bu farklı ihtiyaçlara göre planlamasının önemini de gözler önüne serdi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyeciliğin en önemli unsurunun vatandaşın gerçek ihtiyaçlarını doğru tespit etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"MUĞLA'DA KIRILGANLIK AYNI DEĞİL POLİTİKALAR DA AYNI OLAMAZ"

"Muğla'nın her ilçesinin kendine özgü bir yapısı, farklı ihtiyaçları ve farklı öncelikleri var. İlimizde kırılganlık aynı olmadığı için uygulamamız gereken politikalar da aynı olamaz. Bu nedenle ihtiyaçları doğru analiz ederek çözümler üretmek zorundayız. MUPA'nın gerçekleştirdiği bu çalışma, kentimizi daha yakından tanımamızı ve sosyal desteklerimizi daha doğru planlamamızı sağlıyor. Biz sosyal belediyeciliği sadece yardım yapmak olarak görmüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak kalıcı ve adil politikalar üretmek. Bunun yolu da bilimsel verilerden, planlamadan ve ortak akıldan geçiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmaya, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı ve en etkin hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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