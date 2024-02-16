Muğla'da kamyonetle çarpışan yangına müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da kamyonetle çarpışan yangına müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı

Muğla\'da kamyonetle çarpışan yangına müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Ali Manisalı yönetimindeki yangına ilk müdahale aracı, bir kamyonetle çarpıştı. Kazada, araçtaki sürücü ve orman muhafaza memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kamyonetin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

16.02.2024 20:51  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetle çarpışan yangına ilk müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Ali Manisalı yönetimindeki 48 LB 726 plakalı yangına ilk müdahale aracı, Milas-Ören kara yolu Kalınağıl mevkiinde, T.K. idaresindeki 09 C 3579 plakalı, bir kargo firmasına ait kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Manisalı ile aynı araçtaki orman muhafaza memuru Emirhan Kaplan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın ardından şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA

Muğla, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kamyonetle çarpışan yangına müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 22:12:29. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da kamyonetle çarpışan yangına müdahale aracındaki sürücü ile orman muhafaza memuru yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement