Muğla'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

12.01.2026 14:56  Güncelleme: 16:28
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamasaması için karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 20 iş makinesi ve 26 personelle yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Muğla'nın yüksek bölgelerinde de etkisini gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde birçok noktada yol güvenliği sağlandı. Menteşe ilçesinde Yılanlı Grup Yolu'nda, Fethiye ilçesinde Yayla Koru mahallesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda ekipler karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Seydikemer'de yayla yolları açık tutuldu

Seydikemer ilçesinde ise Yayla Karaçulha, Yayla Kayabaşı, Yayla Doğanlar, Gökben, Temel, Bekçiler, Boğalar ve Söğütlüdere mahalle yollarında ekipler yoğun mesai yaptı.

20 iş makinesi ve 26 personelle toplam 10 olaya müdahale edilirken; Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan tüm yollar trafiğe açıldı.

"Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmalara ilişkin, "Kış koşullarının etkili olduğu yüksek kesimlerimizde vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için hazırlıklarımızı önceden tamamladık, anlık müdahalelerle yollarımızı açık tutuyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları yakından takip etmelerini rica ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

