Muğla\'da kaybolan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yapılıyor.

Söğütlüyurt Mahallesi'nde yaşayan Şerif Dayan'ın çıktığı evine uzun süre dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Dayan'ın son olarak görüldüğü Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaya, arama kurtarma ve iz takip köpeği de katılıyor.