Muğla'da kaybolan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

Muğla\'da kaybolan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Alzheimer hastası olan Dayan'ın son olarak Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde görüldüğü belirtilerek AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ve iz takip köpeği de çalışmalara katılıyor.

29.08.2024 18:47
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yapılıyor.

Söğütlüyurt Mahallesi'nde yaşayan Şerif Dayan'ın çıktığı evine uzun süre dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Dayan'ın son olarak görüldüğü Dalaman Sanayi Sitesi bölgesinde AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaya, arama kurtarma ve iz takip köpeği de katılıyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Dalaman, AFAD, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da kaybolan 90 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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