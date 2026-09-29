Muğla'da kayıp-kaçak projesi için EBRD ile 62,9 milyon avroluk kredi imzalandı - Son Dakika
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Muğla'da kayıp-kaçak projesi için EBRD ile 62,9 milyon avroluk kredi imzalandı

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Muğla'da İçme Suyu Kayıp ve Kaçakların Azaltılması Projesi için EBRD ile 62,9 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı. Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de 771 kilometre içme suyu hattı yenilenecek, kayıp-kaçak oranının yüzde 20'nin altına inmesi hedefleniyor.

Muğla'da, "İçme Suyu Kayıp ve Kaçakların Azaltılması Projesi" için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 62,9 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile EBRD arasındaki anlaşması için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ise bölgede yüzde 65 seviyelerine ulaşan kayıp-kaçak oranının proje kapsamında yüzde 20'nin altına indirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Harry Boyd-Carpenter de iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çekerek, su altyapısının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından projenin imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de 771 kilometre içme suyu hattı yenilenecek, 69 kilometre yeni ana isale hattı yapılacak.

Ayrıca 9 yeni su deposu inşa edilecek, 4 depo yenilenecek ve Topgözü Su Kaynağı yeni hatla sisteme dahil edilecek.

Kaynak: AA
KöyceğizEkonomiDalamanOrtacaGüncelMuğlaÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da kayıp-kaçak projesi için EBRD ile 62,9 milyon avroluk kredi imzalandı - Son Dakika
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