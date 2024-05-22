Muğla'da kayıp yaşlı adam narenciye bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Muğla'da kayıp yaşlı adam narenciye bahçesinde ölü bulundu

Muğla\'da kayıp yaşlı adam narenciye bahçesinde ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 81 yaşındaki Üzeyir Erbil'in cesedi, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.05.2024 19:11
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, narenciye bahçesinde ölü bulundu.

Dün Dalyan Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve geri dönmeyen Üzeyir Erbil'in (81) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesinde Erbil'in cesedi bulundu.

Erbil'in cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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