Muğla\'da kayıp yaşlı adam narenciye bahçesinde ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam, narenciye bahçesinde ölü bulundu.
Dün Dalyan Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve geri dönmeyen Üzeyir Erbil'in (81) yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, evine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki narenciye bahçesinde Erbil'in cesedi bulundu.
Erbil'in cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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