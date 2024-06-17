Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi

Muğla Valiliği bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, bayramların sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olduğu günler olduğunu belirtti. Ayrıca, orman yangını uyarısı yaparak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

17.06.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Valiliği bahçesindeki programda, Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Akbıyık, bayram gününde vatandaşlarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bayramların, insanların kırgınlıklarını, dargınlıklarını giderdiği, sevgi hoşgörü ve barışın hakim olduğu, günler olduğunu belirten Akbıyık, "Bayram nedeniyle ilimize çok sayıda yerli turist geliyor. Bir taraftan misafirlerimizin huzur içerisinde, mutlu olarak tatillerini geçirmeleri için güvenlik güçlerimiz, havadan ve karadan teyakkuz halinde denetimlerine devam ediyor." dedi.

Tatilcilere orman yangını uyarısı

Kente tatil için gelen ve yolda olan vatandaşlara orman yangını uyarısı da yapan Akbıyık, "Havalar çok sıcak geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ilimizde orman yangınları yaşandı. Özellikle vatandaşlardan araçlarından sigara izmariti atmamalarını, ormanda piknik yapmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin huzur ve barış içerisinde bir bayram geçirdiğine vurgu yapan Akbıyık, "Ancak diğer yerlerdeki insanlar bizler kadar şanslı değiller. Bugün Gazze'de bombalar patlıyor. Binlerce kadın, çocuk hayatını kaybediyor. Bu bayram vesilesi ile Gazze'ye Allah'tan yardım diliyoruz. İnşallah dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet bu zulme maruz kalmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Muğla Valiliği, Orman Yangını, Gazze, Hakim, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement