Muğla'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı

Muğla\'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı

Muğla'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri incelenirken, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına ve etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığına bakıldı. Sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi kontrol edildi. Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı tespit edilen zincir marketler Bakanlığa bildirildi. Muğla'da yılbaşından bu yana bin 33 firmada 6500 ürün incelenirken, 185 firmaya 760 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

04.06.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Gülşah Savtekin, AA muhabirine, denetimlerin hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Savtekin, "Denetimlerin önemli ayağını zincir marketler oluşturuyor. Haksız fiyat artışı varsa bunları tutunakla belirleyip Bakanlığımıza gönderiyoruz." dedi.

Özellikle yaz sezonuyla Muğla ve 13 ilçesinde denetimlerin sıklaştırıldığını anlatan Savtekin, vatandaşların şikayetlerini yaparken, fiş, fatura veya fotoğraf çekerek göndermelerini istedi.

Denetimlerin başladığı tarihlerden itibaren marketlerde etiket ve raf fiyatı arasındaki uyumsuzluklarla ilgili şikayetlerin giderek azaldığını vurgulayan Savtekin, kentte yılbaşından bu yana bin 33 firmada 6500 ürünün incelendiğini, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen 185 firmaya da 760 bin 200 lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:22:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement