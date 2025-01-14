Muğla\'da Lastikleri Kesilen 9 Araç İçin Gözaltı

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MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 9 aracın lastiklerini kesen Fatma D. (52), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

12 Ocak'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ve çevresinde park halindeki araçların lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüpheli Fatma D.'nin elindeki bıçakla 9 aracın lastiklerini kestiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Fatma D.'yi ilçe merkezinde gözaltına aldı. Fatma D.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.