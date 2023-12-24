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Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
24.12.2023 - 21:01,
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Osman Ö'nün kullandığı 09 V 1034 plakalı motosiklet ile Oktay H. yönetimindeki 09 AID 791 plakalı motosiklet, Muğla - Aydın kara yolu Yava Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer motosiklet sürücüsü ise Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, yaşamını yitiren sürücünün sosyal medya hesabından, "Günlük en çok aldığım nasihat" yazısı ile yakıt alırken akaryakıt istasyonu çalışanıyla diyaloğunun yer aldığı video paylaşımı dikkati çekti.

Görüntüde çalışanın, "Ya Osman o kadar araba var, bırak şu motor işlerini. Binme şuna" dediği, Osman Ö'nün ise "kötüyü çağırma, kötüyü çağırma" ifadesini kullandığı yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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