Muğla'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
21.07.2026 23:18
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Ula'da devrilen motosikletten düşen 31 yaşındaki Yağmur Aslan hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Yağmur Aslan (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gökçe mevkisinde meydana geldi. Yağmur Aslan idaresindeki 48 AEH 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Yağmur Aslan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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