Muğla'da Gazeteci Yazar Mustafa Balbay, Okurlarıyla Buluştu

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muğla Şubesi iş birliğinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay, okurlarıyla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ADD iş birliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü etkinliğine; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Bugünü daha iyi anlayabilmek için geçmişte yaşadığımız olaylara bakmamız gerekiyor"

Gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay söyleşide, "Ülkemizde katledilen aydınları yalnızca ölüm yıl dönümlerinde anmak yeterli değildir. Onları gerçek anlamda anmak, uğruna mücadele ettikleri değerleri yaşatmakla mümkündür. Ülkülerini, hedeflerini ve çalışmalarını özümsemek ve çoğaltmak zorundayız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda geçmişle bugün arasındaki bağa vurgu yapan Balbay, "Bugünü daha iyi anlayabilmek için geçmişte yaşadığımız olaylara bakmamız gerekiyor" dedi.

"Mücadeleyi ve umudu konuşmak için bir aradayız"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ülkede yaşanan sorunlara karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Köksal Aras, "Bugün burada duruşu, mücadeleyi ve umudu konuşmak için bir aradayız. Çünkü ülkemizin bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Her birimiz işimizi layıkıyla yapar, umutsuzluğa kapılmadan birlikte hareket edersek, bu karanlığı aşmamızın önünde hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyemize, Atatürkçü Düşünce Derneği'mize ve duruşu ve mücadelesiyle hepimize örnek olan Sayın Mustafa Balbay'a da katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

"'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü yolumuzu aydınlatmaktadır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, demokrasinin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda ortak bir yaşam mücadelesi olduğunu vurguladı. Aras, şunları söyledi:

"Bugün en büyük ihtiyacımız bir araya gelerek konuşmak, dinlemek ve düşünmektir. Çünkü her şey bir fikirle başlar. Cumhuriyet de bir fikrin ürünüdür Ülkede demokrasiyi ayakta tutan en önemli güç Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Demokrasinin olmadığı bir ortamda hiçbir değere sahip çıkamayız. Demokrasi, ödün verildiğinde değil; savunulduğunda anlam kazanır. Hangi görüşten olursa olsun, demokrasiyi birlikte savunmak zorundayız. Daha geniş kitlelere ulaşmalı, dayanışmayı büyütmeliyiz. Demokrasi, ancak herkes sahip çıktığında gerçek anlamını bulur. Kimliği, yaşam tarzı, görüşü ya da inancı ne olursa olsun herkesi eşit yurttaş olarak gören bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Kimseyi kategorize etmiyoruz. Çünkü bu anlayışın ülkemizi bu kötü gidişattan çıkaracağına inanıyoruz. Bizim pusulamız her zaman açıktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü yolumuzu aydınlatmaktadır.

Sayın Mustafa Balbay, yaşadıklarıyla, tanıklığıyla ve duruşuyla bu mücadelenin çok önemli bir parçasıdır. Bugün Muğla'da bizlerle olduğu için kendisine teşekkür ediyorum."

Söyleşi ve imza günü etkinliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Mustafa Balbay'ın kitapları imzalamasıyla sona erdi.