Muğla'da "Nesilden Nesile Türküler" Aynı Sahnede Buluştu
Muğla'da "Nesilden Nesile Türküler" Aynı Sahnede Buluştu

19.02.2026 14:49  Güncelleme: 15:44
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Nesilden Nesile Türküler' programında buluştu. Etkinlik, gençler ve 100 Yaş Evi üyeleri arasında kültürel değerlerin aktarımını vurguladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi Korosu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Korosu, "Nesilden Nesile Türküler" programında buluştu.

Muğla'da öğrenim hayatını sürdüren üniversiteli gençler ile Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerini aynı sahnede buluşturan "Nesilden Nesile Türküler" konseri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, gençlerin dinamizmi ile 100 Yaş Evi üyelerinin yaşam tecrübesi bir araya geldi.

Türk halk müziğinin köklü ezgileri eşliğinde geçmiş ile bugün arasında bağ kurulan etkinlikte, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemi türkülerle vurgulandı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salonu dolduran izleyiciler, Türk halk müziğinin sevilen eserleriyle keyifli anlar yaşadı. Program sonunda sahne alan koro üyeleri uzun süre alkışlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, programın farklı yaş gruplarını bir araya getirmesi, deneyim ve birikimlerin paylaşılması en önemlisi de müziğin kuşakları aşan birleştirici gücünü göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Aras, konserde emeği geçen, konsere alkışları ile destek veren herkese teşekkür etti.

Aras, "Türkülerimiz geçmişten günümüze örfümüzü, geleneklerimizi, sevgimizi, ayrılıkları, mutluluk ve acılarımızı yaşatan en değerli miraslarımızdandır. Bizi bizlere anlatan türkülerimizi geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve yaşam tecrübeleri ile onlara yol gösteren 100 Yaş Evi üyelerimiz aynı sahneden birlikte seslendirdi. Nesilden Nesile Türküler etkinliğimizi Muğla Sıtkı Koçman Üniversite'miz ile birlikte hemşehrilerimize sunduk. Programa yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın şehri Muğla'da geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bağ kurmaya ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Muğla, Müzik, Sanat, Son Dakika

