Muğla\'da Orman Girişleri 5 Ay Yasaklandı

MUĞLA Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri açıkladı. Valilik tarafından yayımlanan genel emir kapsamında, ormanlara 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Muğla Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan '2026/1' sayılı genel emirde, 'Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu' kararı doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirlerin artırıldığı bildirildi. Karara göre, yetkili kurum ve kişiler dışında belirlenen ormanlara giriş yapılamayacak. Genel emir kapsamında ormanlar ile çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermek ve piknik yapmak da yasaklandı. Vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabileceği belirtilirken; işletmelerin de yangın riskine karşı denetim ve uyarı sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

ANIZ ATEŞİ DE YASAKLANDI

Kararda ayrıca orman içi ve kenarında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bırakılmasının yasak olduğu vurgulandı. İnşaat ve tadilat faaliyetlerinde kaynak işlemleri yapan kişi ve firmalarınsa en az 2 adet 12 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurmasının zorunlu hale getirildiği kaydedildi. Valilik, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasının da yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını isteyerek, kurallara aykırı davrananlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.