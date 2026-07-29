Muğla'da Orman Yangını: 202 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını: 202 Kişi Tahliye Edildi

Muğla\'da Orman Yangını: 202 Kişi Tahliye Edildi
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Muğla'da çıkan orman yangını nedeniyle 202 kişi ve 50 hayvan güvenli bölgelere tahliye edildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valiliği, Seydikemer'deki yangın nedeniyle 202 kişinin ve 50 hayvanın güvenli bölgelere tahliye edildiğini, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastanın da Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

Muğla Valiliği, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bu sabah saat 07.45 sıralarında Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Orman yangınına ilişkin koordinasyonun üst düzeyde sağlandığı, müdahale çalışmalarının en etkin şekilde yürütüldüğü ve alınacak tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği bildirilen açıklamada, yangına müdahalede 5 uçak ve 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava aracının; karada ise 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans olmak üzere 137 kara unsuru ile toplam 835 personelin görev yaptığı bildirildi.

Yangında 3'ü harabe durumda olmak üzere toplam 4 evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerindeki 121 hanede yaşayan 202 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiği, 20 büyükbaş ve 30 küçükbaş olmak üzere toplam 50 hayvanın da güvenli alanlara sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak tedbir amaçlı Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği, yangını kontrol altına alma çalışmalarının da aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangını: 202 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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