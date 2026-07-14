Muğla'da Orman Yangını Çıktı

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kavaklıdere'nin Kurucaova Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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