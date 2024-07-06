Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahaleyle yayılmadan söndürüldü.
Yerkesik Mahallesi Kuyucak mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler belirtilen bölgeye gitti.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın alanında soğutma çalışması yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?