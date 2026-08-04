Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarında ziraat alanında başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Henüz belirlenemeyen nedenle ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangının söndürülmesi çalışmalarına 12 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel katıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.