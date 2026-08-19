Muğla\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 52 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, "orman kahramanları" başta olmak üzere yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Vali Akbıyık, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması çağrısında bulunarak, girişi yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, anız ve açık alanda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması ve en küçük duman görülmesi halinde 112'nin aranması uyarısında bulundu.