Muğla'da Orman Yangınına Müdahale
Yatağan'da çıkan yangına 3 uçak, 12 helikopter ve 185 personel ile müdahale ediliyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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