Muğla'da Orman Yangınına Müdahale
Seydikemer'de çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor, kontrol çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sahilceylan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Sizin düşünceleriniz neler ?