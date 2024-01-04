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Muğla'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazada, M.S. yönetimindeki bir otomobil ile Abdulvahap Deniz'in kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, Sema Solak hayatını kaybederken, M.S., Abdulvahap Deniz ve Türkan Solak ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Deniz ve Türkan Solak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla\'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı
04.01.2024 - 14:27,
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

M.S'nin kullandığı 48 ALK 479 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolunda, Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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