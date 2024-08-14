Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yaman (58) idaresindeki 48 PA 777 plakalı otomobil, Bağlıağaç Mahallesi, Dokuzçam mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaman'ın cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaman'ın eski muhtar olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?