Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı - Son Dakika
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Muğla'da sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı

Muğla\'da sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı. Belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldı.

09.02.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
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Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Ekipler yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile yağmur nedeniyle bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yaptı.

Belediye ekipleri gereken tedbirleri kısa sürede alarak vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Kaynak: AA

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