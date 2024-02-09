Muğla\'da sağanak yağış tarım arazilerini sular altında bıraktı

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Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Ekipler yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile yağmur nedeniyle bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yaptı.

Belediye ekipleri gereken tedbirleri kısa sürede alarak vatandaşların mağdur olmasını önledi.