Muğla'da Sahte Hesap Operasyonu: 8 Gözaltı

23.02.2026 22:43
Muğla'da sahte sosyal medya hesaplarıyla hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında önceki operasyonda gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişinin de bulunduğu 8 şüpheli tespit edildi.

Emniyet ekiplerince, M.G, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A, H.D. ve S.C.S gözaltına alındı.

Olay

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

23 Ocak Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güvenlik, Güncel, Medya, Muğla, Son Dakika

