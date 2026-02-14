Muğla'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü - Son Dakika
Muğla'da Sel Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü

14.02.2026 22:39
Muğla'daki aşırı yağışlar sonucu 5773 dekar tarım arazisi ve 550 dekar sera zarar gördü.

Muğla Valiliği, kentte etkili olan sel ve su baskınlarında ilk tespitlere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ile 550 dekar seranın zarar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçelerinde birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, metrekareye Menteşe'de 127, Bodrum'da 109, Dalaman'da 140, Köyceğiz'de 158, Marmaris'te 134, Seydikemer'de 112 ve Ula'da 123 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Yağışların başladığı ilk andan itibaren, 759 personel, 499 araç, 126 iş makinesi, 100 motopomp ve 36 dalgıç pompa ile meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İlk tespitlere göre yaklaşık 5 bin 773 dekar tarım arazisi ve 550 dekar seranın hasar görmüş olabileceği değerlendirilmektedir. Aşırı yağış ile kuvvetli rüzgar ve hortum neticesinde 44'ü ev ve işyeri, 3'ü alabalık çiftliği olmak üzere 47 ev ve iş yeri su baskını ve selden etkilenmiş, 2 araç da hasar görmüştür. 20 ev ise tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Ayrıca, 3 ahırın hasar gördüğü ilimizde, 8 küçükbaş hayvan, 100 arı kovanı, 50 kanatlı hayvan, 35 ton çiftlik balığının telef olduğu belirlenmiştir. İlimizde aşırı yağışlar nedeniyle 14 ayrı noktada köprü ve yollarda hasar meydana gelmiş, iki bölgede de toprak kayması oluşmuştur. Bu yerlerde araç trafiği alternatif yollardan sağlanmaktadır."

Açıklamada, Muğla Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Muğla, Tarım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
