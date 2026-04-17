Muğla'da Şiddet Videosu Paylaşan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Şiddet Videosu Paylaşan 3 Kişi Tutuklandı

Muğla\'da Şiddet Videosu Paylaşan 3 Kişi Tutuklandı
17.04.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman'da bir kişiyi dövüp sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli, jandarma tarafından tutuklandı.

MUĞLA'da, bir kişiyi dövüp video ve fotoğraflarını çekerek sanal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman ilçesinde bir kişinin dövülüp, video ve fotoğraflarının sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamında Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ercan Göcekli, Melik Şeker ve Mehmet Buğra Karpuz gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 öğütme aparatı, 5 gram kokain, 1 muşta, 9 bin 750 TL nakit para ile suçta kullanıldığı belirtilen 6 malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Tutuklama, Güvenlik, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Şiddet Videosu Paylaşan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:13:36. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Şiddet Videosu Paylaşan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.