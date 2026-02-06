Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinde Şiddetli Yağış Mesaisi - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinde Şiddetli Yağış Mesaisi

06.02.2026 16:38  Güncelleme: 17:40
Muğla Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlar nedeniyle il genelinde etkili bir şekilde çalışma yürüttü. Çeşitli ilçelerde su baskınları ve taşkınlara karşı ekipler teyakkuz halinde görev yaptı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle gece boyunca sahada görev yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla ekipler teyakkuz halinde çalışırken, Genel Sekreter Tayfun Yılmaz ekiplerin sevk ve idaresini sahadan koordine etti.

Ülke genelinde yaşanan aşırı yağışlar Muğla'da da etkisini gösterdi. Muğla il genelinde yaşanan yağışlardan en fazla 83,1 kg ile Marmaris, 72,7 kg ile Menteşe, 57,1 kg Bodrum ve 50,3 kg ile Köyceğiz etkilendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışlar nedeniyle ev ve iş yerlerinde meydana gelen su baskınlarına hızla müdahale ederken, dere yataklarında yaşanan taşkınların etkilerini azaltmak için eş zamanlı çalışmalar yürüttü. Karayollarında ve şehir içi ulaşım ağında oluşan bozulmaların giderilmesi amacıyla sahada yoğun mesai harcayan ekipler, ulaşımın aksamaması için gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ekipleri koordine etti

Ayrıca yağıştan en fazla etkilenen Marmaris ilçesinde yaşanan sel felaketinde dere yatağında aracıyla kaybolan bir vatandaşın cansız bedenine, Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde bir ahırda mahsur kalan 6 büyükbaş hayvanı kurtararak güvenli bir alana tahliye etti. Yağışların en yoğun hissedildiği ilçelerden biri olan Bodrum'da incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, ekiplerin sevk ve idaresini sahadan koordine etti. Genel Sekreter Tayfun Yılmaz yaptığı açıklamada, Başkan Ahmet Aras'ın yönlendirmesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, il genelinde yağışların etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Genel Sekreter Yılmaz, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her zaman olduğu gibi bu süreçte de önceliğimiz olarak ele aldık. Son 5 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığı bu süreçte, Ahmet Başkanımızın talimatları doğrultusunda ekiplerimiz yağışların etkili olduğu tüm bölgelerde gece boyunca kesintisiz şekilde görev yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak 24 saat esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Başkan Ahmet Aras ise "Yağışların başladığı andan itibaren tüm ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Sahada görev yapan ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştı. Bu süreçte gösterdikleri emek için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Marmaris ilçemizde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Vatandaşlarımızdan da tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

