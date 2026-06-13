Muğla'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

13.06.2026 23:47
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Menteşe'de bir uzman çavuş, boşandığı eşini ve bir polisi vurarak intihar girişiminde bulundu.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir polis memuru ile boşandığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan üç kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir polis memuru ile bir kadın yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen uzman çavuş ise aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir iş yerinden yapılan KADES ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y.'nin, polis memuru T.B. ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş ettiğini belirledi.

İddiaya göre G.Y., saldırının ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan polis memuru T.B., H.S. ve G.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA

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