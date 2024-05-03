Muğla\'da Silahlı Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçlarından Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hakkında, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları olmak üzere iki suçtan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararları bulunan M.Ö. ve G.Ö'nün yeri tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.