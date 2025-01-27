Muğla'da Sosyal Hizmet Atölyeleri Çocuklara Eğlenceli Eğitim Sunuyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarihi Gözcüler Evi'nin kapılarını 'Sosyal Hizmet Atölyesi' olarak hizmete açtı. Gözcüler Evi'nde; yaratıcı drama, masal anlatıcılığı, İngilizce, satranç, resim, heykel, mozaik, seramik, ahşap boyama, kağıt sanatları ve müzik atölyesi gibi farklı atölye çalışmaları ile çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyeleri ile il genelinde Menteşe'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Gözcüler Evi, Bodrum'da Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi'nde hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde çocuklar, kadınlar, engelliler için yaratıcı drama, masal anlatıcılığı, İngilizce, satranç, akıl ve zeka oyunları, müzik, resim, heykel, mozaik, seramik, ahşap boyama, kağıt sanatları ve okul öncesi sanat etkinlikleri gibi geniş bir yelpazede uzmanlarla çalışmalar düzenleniyor. Katılımcılar bu sayede hem keyifli vakit geçiriyor hem de farklı alanlarda gelişme fırsatı buluyor. Toplamda 2 bin 346 vatandaşın üye olduğu atölyelerin açılışından bu yana Menteşe'de 8 bin 237 ve Bodrum'da 4 bin 328 kişi atölyelerden faydalanma imkanı buldu.

Muğla'nın gözde sokaklarından birinde yer alan Gözcüler Evi, çocukların yeni favorisi oldu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gözcüler Evi yolu, çocukların da en sevdiği oyunlardan olan sek sek ile renklendi. Yol tarifi için kullanılan bu yöntem çocukların yeni eğlencesi oldu.

Minik Deniz Asya, "Burada etkinlikler yapıyoruz, İngilizce dersinde öğreniyoruz. Buranın resim alanını ve İngilizce sınıfını seviyorum. Bir de oyun alanlarını seviyorum. Yollara da çizilen desenleri çok sevdim. Özellikle kapının önündeki kedileri çok beğendim" dedi. Minik Fidan ise "Burada kurslara gidiyorum. İngilizce, yaratıcı drama, resim derslerine gidiyorum. Bu atölyenin kedilerini, öğretmenleri çok seviyorum" diye konuştu.

"Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor"

Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyesi ile ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Resim Öğretmeni Yeşim Yıldız Dönmez, "Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyemizde ağustos ayından beri hizmet veriyoruz. Burada Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Resim ve Müzik gibi atölyelerimiz var. Burada çocuklarımıza dersler verirken hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlıyoruz. Aileler öğrenciler ile birlikte atölyemize gelerek burada görevli arkadaşlarımızla konuşarak kayıt yaptırabilirler. Tamamen ücretsiz olan atölyelerimiz de yaş aralığı derslere göre değişkenlik gösteriyor. Genel olarak 7-14 yaş arası çocuklara dersler vermekteyiz fakat İngilizce dersimiz için lise dönemi öğrencilerimize de eğitim veriyoruz" dedi.

"Yeni nesiller yaşadığı şehri yakından tanıyarak kültürel mirasımız içerisinde büyüyecekler"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarihi dokusu, kültürel kimliği ve korunmuş yapısı ile kentin kültürün, sanatın şehri olduğunu söyledi ve Gözcüler Evi gibi bir tarihi mirasta geçmişle geleceği çocuklarla birlikte yaşattıklarını belirtti. Başkan Aras, "Muğla'nın tarihi yapılarından biri olan ve yakın zamanda açılışını yaptığımız Gözcüler Evi sosyal hizmet atölyelerimizin etkinlikleri ile çocuklarımızla şenleniyor. Tarihi yapı içerisinde geçmiş ve geleceği buluşturuyor, farklı aktivitelerle çocuklarımızın bu ortamda öğrenmesini, eğlenmesini sağlıyoruz. Yeni nesiller yaşadığı şehri yakından tanıyarak kültürel mirasımız içerisinde büyüyecekler" diye konuştu.