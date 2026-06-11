Muğla'da Sürdürülebilir Turizm İçin Su Aboneliği Düzenlemesi

Muğla'da, Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip konaklama tesislerinin su aboneliğinde uygulanan güvence bedelleri, Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenerek 500 metreküp olarak sabitlendi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği yeni düzenlemeyle ilgili sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

Aygün, 2025 yılında MUSKİ tarafından konaklama tesisleri için uygulanan su tarifelerindeki artışların ardından, TÜROFED bünyesindeki Marmaris, Bodrum ve Fethiye otelciler birlikleri (GETOB, BODER, FODER) olarak girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MUSKİ yetkililerinin olumlu yaklaşımıyla bir formül bulunduğunu belirten Aygün, Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip işletmelere belgenin aşamalarına göre yüzde 38 ile yüzde 45 oranlarında su indirimi sağlandığını ifade etti.

Aygün, indirimli tarifeye ilişkin MUSKİ Genel Kurulunca kabul edilen yönetmelik taslağının, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun görüş kararı doğrultusunda yeniden değerlendirildiğini ve 14 Mayıs 2026 tarihli MUSKİ Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilerek yeni bir düzenleme yapıldığını aktardı.

Fazla ödenen güvence bedelleri iade edilecek

Yapılan düzenleme kapsamında, Sürdürülebilir Turizm Tarife Grubunda yer alan işletmeler için güvence bedeli tahakkukunun sabit 500 metreküp tutarında oluşturulduğunu kaydeden Aygün, tarife indirimine göre hesaplanan teminat bedellerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Sayıştay'ın görüşleri doğrultusunda sürdürülebilir turizm uygulamasıyla 500 metreküp esas alınarak; Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama teminat bedeli güncel tarifeye göre 87 bin 967 lira, 2. Aşama teminat bedeli 83 bin 325 lira, 3. Aşama teminat bedeli ise 75 bin lira olarak hesaplanmıştır. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını ibraz ederek indirimli fiyatla su kullanmak isteyen işletmecilerimizin, 2025 yılında yatırmış oldukları güvence bedelleri MUSKİ tarafından açıklanan bu bedelin üzerindeyse aradaki fark kendilerine iade edilecek, güvence bedeli eksik çıkan işletmeler ise eksik kalan tutarı MUSKİ'ye yatıracaklardır."

"Büyük kapasiteli tesisler destekleniyor, küçük işletmeler isterse dahil olmayabilir"

Hesaplama yapıldığında oda sayısı fazla olan büyük kapasiteli konaklama tesisi işletmecileri için kaygı verici bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Aygün, bu işletmelerin aksine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendiğini ifade etti.

Oda sayısı az olan ve butik tarzda faaliyet gösteren küçük konaklama tesisi işletmecilerinin ise yatırılması gereken güvence bedellerini yüksek bulmaları halinde bu gruba dahil olmama haklarının bulunduğuna dikkati çeken Aygün, "Küçük işletmelerimiz, Sürdürülebilir Turizm Tarife Grubunda yer almak istemeyebilirler. Böylece güvence bedellerini yatırmayarak, MUSKİ'nin diğer abonelere uyguladığı normal fiyat tarifeleri üzerinden su bedellerini ödeyebilirler. Sosyal medyada bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu durumu paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aygün, turizm sektörüne ve konaklama tesisi işletmecilerine verdikleri desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel ve ilgili daire başkanlıklarına teşekkür etti.