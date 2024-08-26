Muğla'da Tartıştığı Eşini Bıçaklayan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Tartıştığı Eşini Bıçaklayan Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Tartıştığı Eşini Bıçaklayan Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda kadın bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı, ormanlık alanda yakalandı.

26.08.2024 16:18
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.
Orhaniye Mahallesi'nde park halindeki otomobilde M.K. (43) ile eşi Senem K. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, eşini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlının ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Dron destekli aramalar sonucu zanlı, İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.K, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Muğla Büyükşehir Belediyesindeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan M.K. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

3-sayfa, Menteşe, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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