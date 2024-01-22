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Muğla'da Tek Kolu Olmayan Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Muğla'da Tek Kolu Olmayan Kadın Cesedi Bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilin Ekincik koyu Gökyar Burnu mevkisinde, balık avlayan bir kişi saat 02.00 sıralarında karaya vurmuş bir kadın cesediyle karşılaştı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin tek kolu olmadığı belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Muğla\'da Tek Kolu Olmayan Kadın Cesedi Bulundu
22.01.2024 - 13:47,
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MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

Ekincik koyu Gökyar Burnu mevkisinde saat 02.00 sıralarında balık avlayan kişi, karaya vurmuş kadın cesediyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı, tek kolu olmadığı belirlenen kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir kaçak göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Köyceğiz, Olaylar, Adli Tıp, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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