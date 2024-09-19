Muğla'da Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde 'Yaza Veda Okula Merhaba' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde 'Yaza Veda Okula Merhaba' Etkinliği Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris ilçesinde yer alan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, 'Yaza Veda Okula Merhaba' etkinliği ile kreş öğrencilerini ve velilerini ağırladı. Etkinlikte çocuklar doğayla iç içe etkinlik yapma fırsatı buldu.

19.09.2024 15:40
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris ilçesinde kurduğu Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, "Yaza Veda Okula Merhaba" etkinliğinde kreş öğrencilerini ağırladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi'nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için 20 bin 740 metrekare arazide hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği MARTAB İşletme Kooperatifi tarafından kreş öğrencilerine ve velilere özel etkinlik düzenlendi. "Yaza Veda Okula Merhaba" adı verilen etkinlikte veliler, öğretmenler ve öğrenciler keyifli zaman geçirdi. 90 veli ve çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar oyunlarını, etkinliklerini çevreyle, doğayla iç içe, tertemiz havada yapma fırsatı buldu.

MARTAB İşletme Kooperatif yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve bahçenin kapılarının her yaştan ziyaretçiye açık olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde 'Yaza Veda Okula Merhaba' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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