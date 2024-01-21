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Muğla'da tur teknesi kaptanı, yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika
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Muğla'da tur teknesi kaptanı, yaralanan askeri ziyaret etti

Muğla'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Muğlalı Üsteğmen Mutlu Duran'ı, Van'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

Muğla\'da tur teknesi kaptanı, yaralanan askeri ziyaret etti
21.01.2024 - 21:17,
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MUĞLA'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Muğla'lı Üsteğmen Mutlu Duran'ı, Van'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Muğlalı hemşehrisi Üsteğmen Mutlu Duran'ı Van'da tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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