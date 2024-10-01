Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 190 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da bildirildi.