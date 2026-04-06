Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Muğla'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda 166 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 46 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Operasyonlarda 26 şüpheli, gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
