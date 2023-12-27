Muğla\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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