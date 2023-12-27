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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Muğla\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
27.12.2023 - 12:23,
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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