Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Muğla\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı ve 169 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

16.05.2024 16:07
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-15 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, 14 sentetik hap, 17 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 169 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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