Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

29.05.2024 22:55
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Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Narkotik, Muğla, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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