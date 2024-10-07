Muğla\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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