Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

13.02.2024 13:49
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 9-12 Şubat tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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