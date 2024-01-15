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Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerden biri tutuklandı

Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve 28 bin lira ele geçirildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla\'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerden biri tutuklandı
15.01.2024 - 19:21,
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-15 Ocak'ta il genelinde düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muğla, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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