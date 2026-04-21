Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşamevi'ne Başvurular Devam Ediyor

21.04.2026 10:48  Güncelleme: 11:34
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireyler için modern ve güvenli bir yaşam alanı sunan Hasan Özcan Yaşamevi'ni hizmete açtı. Tesis, 100 kişilik kapasitesi ile sosyal aktiviteler ve sağlık hizmetleri sunuyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşamevi, yaş almış vatandaşlara güvenli ve sosyal bir yaşam alanı sunmaya devam ederken, tesisten yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvurular da sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet verecek şekilde planlandı. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yaşam evinde, yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern, konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Her ihtiyaca cevap veren tesis

Bodrum, zemin, 1., 2. ve 3. katlardan oluşan yapının bodrum katında toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve tesisin teknik ihtiyaçlarına hizmet eden alanlar yer alıyor. Zemin katta yemek salonu, doktor kliniği, hemşire birimi, diş kliniği, psikolog, fizyoterapi alanı, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler bulunuyor. Tüm katlarda ise yaşam odalarının yanı sıra mescit ve kütüphane gibi ortak kullanım alanları yer alıyor.

Tesisten faydalanmak isteyen vatandaşların; başvuru dilekçesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi ve adli sicil kaydı ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgiye ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

Hasan Özcan Yaşamevi'nde kalan Taner Göksel, "25 Mart'tan beri bu mükemmel yaşamevinde yaşıyorum. Hayatımızın sonbahar döneminde buradaki imkanlar sayesinde ilkbaharımızı yaşıyoruz" dedi.

Yaşamevi'nde çeşitli etkinlikler yaptığını anlatan Kevser Meti, "Evimizde yapamadığımız birçok aktiviteyi burada yaşıtlarımızla gerçekleştiriyoruz. Yapılan etkinliklerle çok keyifli vakit geçiriyoruz. Filmler izliyoruz, konserler dinliyoruz. Bu yaşamevini Muğla'ya kazandıran Ahmet Aras başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşamevi'nin önemine değinerek, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, hayatlarını emek vererek geçirmiş büyüklerimizin yaşamlarını daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasan Özcan Yaşamevi ile amacımız, yaş almış vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmeden, sosyal hayatın içinde, saygı ve sevgiyle yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir ortam sunmak. Yaşamevimiz için başvuru süreci devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 11:56:30. #7.13#
