Muğla'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Düzenlenecek

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamak amacıyla 12 Şubat Çarşamba günü saat 09.30'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı" düzenleyecek.

Eşitlik odaklı bir yerel yönetim anlayışını kalıcı ve sistematik hale getirmeyi amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çeşitli sivil toplum örgütleri, akademisyenler, meslek odaları ve kamu kurumu temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyecek. Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı ile eylem planının daha kapsayıcı hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesi ve uygulanabilir çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı, 12 Şubat Çarşamba günü saat 09.30'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılış konuşmaları ile başlayacak ve ardından Yerel Eşitlik Eylem Planı oluşturma sürecinin değerlendirilmesiyle devam edecek. Çalıştay atölye çalışmaları, çözüm önerileri ve değerlendirme oturumu ile tamamlanacak.

Çalıştaya Kadın Koalisyonu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, Muğla Barosu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu planı hayata geçirmek için tüm birimlerimizle ve yerel paydaşlarla birlikte kararlı adımlar atacağız"

"Yerel Eşitlik Eylem Planı, sadece bir belge ya da strateji olmanın ötesinde, kentimizde yaşamı daha adil, eşit ve kapsayıcı hale getirmek için attığımız somut bir adımdır. Bu çalıştay, yerel yönetimlerin eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması ve kamu politikalarının herkesi kapsayacak şekilde şekillendirilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, sadece kadınların değil, toplumun bütün kesimlerinin refahı için olmazsa olmaz bir değerdir. Bu nedenle, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, eşitlikçi bir kent yaratma yolunda belediyemizin hizmetlerini daha sistematik ve kapsayıcı hale getirecek bu eylem planını büyük bir sorumlulukla hayata geçiriyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı sadece kağıt üzerinde kalan bir taahhüt olarak görmeyecek; bu planı hayata geçirmek için tüm birimlerimizle ve yerel paydaşlarla birlikte kararlı adımlar atacağız."